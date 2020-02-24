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Пригожин рассказал, кого нужно отправить на Евровидение от России

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Пригожин рассказал, кого нужно отправить на Евровидение от России

Москва, 24 февраля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что отправлял бы на Евровидение лишь граждан Российской Федерации.

Ранее композитор Игорь Крутой сообщал, что представлять Россию на Евровидении-2020, вероятнее всего будет Александр Панайотов. Также он отмечал, что хотел бы отправить на конкурс Тиму Белорусских. Крутой подчеркивал, что это лишь его субъективное мнение, и он не желает «влезать в эти игры».

Иосиф Пригожин считает, что Евровидение нужно для тех исполнителей, которые находятся на заре своего творческого пути, и пока не добились широкого признания.

«Конкурс был бы полезным для Панайотова. Он — большой артист, хороший, талантливый. Ему не хватает пиара», — заявил продюсер.

По словам Пригожина, он не следит за конкурсом, так как считает его «телевизионной фантазией на тему музыки», не имеющей ничего общего с современными трендами.

«Когда конкурс создавали, это была возможность доставить музыку широкой аудитории. Сегодня благодаря Интернету конкурс не нужен. Уважающая себя звезда не пойдет на Евровидение», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее фронтмен украинской группы «Антитiла» Тарас Тополя обвинил группу «Go_A», которая представит Украину на Евровидении, в «прогибе» перед Российской Федерацией. Об этом музыкант написал на своей странице в Facebook. Тополя назвал творчество «Go_A» «чужеродной эстетикой» и заявил, что песня «Соловей» «хуже третьесортного укро-шароварного варева».

Напомним, что Евровидение-2020 состоится 12-16 мая в Роттердаме. Делегат от России выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся 10 финалистов музыкального состязания.

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Источник: РИА Новости
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