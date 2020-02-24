Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Лондон, 24 февраля. Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».

Об этом сообщил в своем Facebook депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, выложив в Сеть видео с концерта известного российского рэпера. На кадрах видно, как человек, похожий на младшего сына Порошенко поднялся на сцену, после чего рэпер крикнул «русские в Лондоне».

«Тем временем, человек похожий на сына Порошенко сообщает нам о том, что «русские в Лондоне», — написал политик.

Face помог юноше подняться на сцену, дал тому микрофон, после чего оба начали танцевать под музыку.

Отметим, ранее Михаил Порошенко уже оказался в центре скандала после того, как появился в «Конкорд колледже» в Великобритании, где он учился, в реглане с надписью «Russia». Бывший президент Украины тогда пояснил, что его сын оделся таким образом для вечеринки на Хэллоуин.

В августе прошлого года журналисты подловили Михаила Порошенко на митинге в Киеве, где тот начал разговаривать с ними на русском языке. После этого инцидента сыну политика пришлось оправдываться.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — заявил тогда молодой человек.

Михаил Порошенко родился в 2001 году. У него есть старший брат Алексей 1985 года рождения, а также сестры Александра и Евгения, появившиеся на свет в 2005 году.