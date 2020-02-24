Депутат Госдумы Менделевич предупредил об опасности переедания блинов на Масленицу

Москва, 24 февраля. Не рекомендуется переедать блинов с большим количествам масла, а также покупать готовые блины в непроверенных местах, предупреждает перед масленичной неделей член комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Напомним, что с 24 февраля в России начинается Масленица.

Как отмечает Менделевич, во время Масленицы велик риск переусердствовать с поеданием блинов, которые являются довольно тяжелой пищей.

«Любое переедание вредно для организма. В частности, мучные изделия, да еще и жареные на сковороде с использованием жира. Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск попадания в организм большого количества жиров», — заявил парламентарий.

При приготовлении блинов он советует использовать сковородки с антипригарным покрытием и использовать минимум масла. Также Менделевич рекомендует выбирать менее калорийные начинки для блинов.

Он напоминает, что важно знать меру и не переедать, иначе можно заработать осложнения в работе стороны желудочно-кишечного тракта.

«В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем — посоветоваться с лечащим врачом», — отметил депутат Госдумы.

Также он советует покупать готовые блины лишь в проверенных точках и употреблять их, соблюдая правила гигиены.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева также подчеркивала, что людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не стоит злоупотреблять блинами на Масленицу, передают «Известия». Она рекомендует проследить за своим организмом перед масленичной неделей, а также запастись флакончиком ферментных препаратов.