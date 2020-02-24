Немецкий диетолог Шуберт назвала вредные для сна продукты

Москва, 24 февраля. Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт назвала продукты, которые могут повлиять на качество сна.

Эксперт по питанию отметила, что всем известно, что перед сном нельзя пить кофе из-за содержащихся в нем стимулирующих веществ, но даже натуральные и здоровые продукты могут стать причиной бессонницы.

«Даже овощи могут помешать нам заснуть. Пищеварительный тракт должен особенно тщательно переваривать сырую пищу и салат. В это время он работает на полной скорости и помешает отдохнуть в фазе глубокого сна», — рассказала она.

Также Шуберт порекомендовала не есть перед сном темный шоколад, в котором содержится теобромин, действующий на организм таким же образом, как и кофеин. Продукты, содержащие солодку, могут привести к повышению кровяного давление, что может стать причиной беспокойства и проблем с засыпанием.

В список того, что не стоит есть перед сном, попали перец чили и имбирь. Так, в стручковом перце Чили содержится капсаицин, отвечающий за его остроту.

«Острота возбуждает обмен веществ. Она повышает температуру тела и придает бодрости. Это относится и к имбирю», — отметила Шуберт.

Отправляясь в кровать, не следует злоупотреблять также черным и зеленым чаем, в котором содержится немало кофеина. Эксперт порекомендовала вообще отказаться от ужина за несколько часов до сна.

«Попробуйте отменить ужин. Например, не принимайте пищу после 18 или 20 часов. Таким образом организм вовремя завершит процесс метаболизма и ему не нужно будет работать во время сна», — подытожила диетолог.

Ранее RT сообщил, что использование телефона, просмотр остросюжетных фильмов и переедание оказывают негативное воздействие на сон.