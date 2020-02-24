Названа причина аномально теплой зимы в России

Москва, 24 февраля. Причиной аномально теплой зимы в России, Европе и США является необычная ситуация в Арктике, сообщают метеорологи из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Они фиксируют крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса. Обычно ветры посылают холодный воздух на юг, однако из-за аномалии они оказались заперты в одном месте, циркулируя лишь на Северном полюсе.

Данная ситуация привела к тому, что в Северной Америке температура была на 3 градуса ниже нормы. Как подчеркивают метеорологи, если в ближайшую неделю ситуация не изменится, то текущая зима станет самой теплой за последние 141 год.

Аналогичная ситуация сложилась в России и Северной Европы. Исследователи отмечают, что не знают, что могло вызвать данную аномалию.

Сотрудник геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, каким будет лето этого года после рекордно теплой зимы. Как утверждает специалист, россиянам стоит готовиться к холодному миру.