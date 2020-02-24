Неадекватное поведение украинской журналистки на нацотборе Евровидения сняли на видео

Киев, 24 февраля. Украинская журналистка удивила странной мимикой и необычным поведением во время национального отбора на Евровидение.

В Сети опубликовано видео, на котором журналистка одного из украинских телеканалов готовится к прямому включению во время национального отбора на песенный конкурс Евровидение. На кадрах видно, что девушка с трудом стоит на месте и не контролирует свою мимику, постоянно гримасчничая и безрезультатно пытаясь сконцентрироваться.

«Так я тебя спрашиваю, Карен, можно ли меня включить раньше?» — говорила она, обращаясь, видимо, к кому-то из коллег.

В итоге журналистка так и не вышла в эфир. Под громкий смех за кадром она удалилась с места проведения съемки.

«Вот что значит заставлять людей работать в субботу вечером», — иронизирует телеграм-канал «Политика страны».

Напомним, национальный конкурсный отбор коллективов и исполнителей для выступления на Евровидении состоялся в Киеве в субботу, 22 февраля. Набрав максимальное количество баллов, с песней «Соловей» в конкурсе победила группа «Go_a», исполняющая этническую музыку.

В финале также приняли участие Jerry Hail (Яна Шемаева), KRUTЬ (Марина Круть), David Axelrod, Khayat (Андрей Хайат) и группа Tvorchi.

Как пишет RT, на конкурс от Украины официально не могут поехать артисты, которые с 2014 года давали концерты на территории России или посещали Крым.