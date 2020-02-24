Экс-премьер Украины выявил «масштабную финансовую аферу» в ситуации с выплатой госдолга

Киев, 24 февраля. Украина реструктуризировала свой госдолг на невыгодных условиях, в итоге Киев выплатит международным кредиторам в 4-5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована, сообщает бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах (2001-2002).

Как отмечает экс-председатель правительства Украины, финансовая безопасность страны находится под большой угрозой.

«На мой взгляд, она (реструктуризация. — Прим. ФАН) может оцениваться как крупномасштабная финансовая афера. Я надеюсь, что условиями реструктуризации внешнего госдолга, который был реструктуризирован по методам на то время министра финансов Натальи Яресько, заинтересуются наши антикоррупционные и правоохранительные органы», —заявил Кинах.

По его мнению, условия реструктуризации «в сравнении с другими примерами в мире были очень отрицательными и не отвечали национальным интересам страны».

Кинах подчеркивает, что ключевая проблема, по условиям реструктуризации Яресько заключается в ВВП-варрантах — премии тем кредиторам, которые согласились на реструктуризацию госдолга Украины.

«В условиях четко зафиксировано, что когда ВВП Украины будет расти больше, чем на 4% в год, то 40% прироста ВВП мы должны отдать соответственно условиям ВВП-варрантов кредиторам», — объясняет бывший премьер.

Он напомнил, что в презентованной программе текущего правительства запланирован рост ВВП на 40%.

«Это 8% в год. Когда мы пересчитаем эти 8% в год на условия возвращения по ВВП-варрантам нашим кредиторам 40% прироста ВВП, то мы должны будем вернуть в 4-5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована», — отмечает Кинах.

По его словам, надо срочно менять условия сделки, иначе последствия могут быть плачевны. Он подчеркивает, что изучением данного вопроса должны заняться правоохранительные органы и президент страны.

Ранее украинские экономисты выражали беспокойство насчет «финансовой пирамиды» краткосрочных гособязательств страны, которую в последние месяцы строит правительство. Отмечается, что задолженность Киева по внутренним займам за год выросла в 14 раз, и эта финансовая «мина» способна обрушить украинскую экономику менее чем за год.