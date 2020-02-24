Водонаева предостерегла от «пиар-романов»

Москва, 24 февраля. Модель Алена Водонаева предостерегла «звезд» российского шоу-бизнеса от так называемых «пиар-романов», когда пары сходятся исключительно ради популярности.

Об этом Водонаева написала в своей авторской колонке для одного из глянцевых журналов. Модель указала, что «звезды» порой приносят в жертву «собственное доброе имя» ради хайпа.

В числе прочего она напомнила о романе 77-летней Народной артистки РФ Ангелины Вовк с 52-летним радиоведущим Михаилом Куницыным. Водонаева заявила, что не верит в «искренние чувства», которые могли бы стать основой таких отношений.

По ее мнению, многие известные в прошлом «звезды» кино, театра и телевидения «впутываются в сомнительные истории», пытаясь вернуть утраченную популярность. Внимание публики, указала Водонаева, основывается на том, что людям всегда интересны браки, где у супругов большая разница в возрасте. Именно этот фактор известные личности и пытаются «монетизировать». Модель посоветовала не жить по принципу «все на продажу».

«Деньги потратите, а стыд останется», — добавила она.

Водонаева уточнила, что своими словами не хотела обидеть никого из «уважаемых ветеранов» — заслуженных деятелей искусства, театра и кино.

Ранее «Известия» сообщили, что Водонаева подала заявление в полицию на владельца телеканала «Царьград», обвинив его в воспрепятствовании проведению расследования после того как бизнесмен заявил, что будет «отслеживать ход эспертизы» по поводу постов модели в соцсетях.