Рейсы Киев – Москва остаются самыми прибыльными на Украине

Киев, 24 февраля. Самую большую прибыль на международных направлениях в 2019 году «Укрзализница» получила от продажи билетов на рейс Киев — Москва, сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в 2019 году «Укрзализница» реализовала более 253 тыс. мест из 339 тыс. предложенных в этом направлении и заработала свыше 145 млн гривен.

На втором и третьем местах по доходности также оказались рейсы в Россию: Кривой Рог — Москва (доход 95,7 млн гривен) и Одесса — Москва (доход 54,9 млн гривен).

На четвертом месте оказался рейс в Польшу — Одесса — Перемышль (доход 22,2 млн гривен).

В прошлом месяце премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял о намерении передать на 10 лет управление «Укразализницей» оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

В 2018 году «Укрзализница» перевезла в Россию более 772 тыс. пассажиров. Это почти на 20% меньше, чем в 2017 году. Но стоит отметить,что в 2018 году между российскими и украинскими городами был зафиксирован резкий рост автобусных рейсов. Отмечается, что поездка на автобусе вдвое дешевле, чем на поезде.

Осенью украинский президент Владимир Зеленский называл невыгодной ситуацию с отсутствием авиасообщения с Россией.

«Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании», — заявил президент Украины.

Как отмечает Зеленский, такая ситуация невыгодна Украине.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Украиной полностью отсутствует с октября 2015 года. Инициатором данного решения стало украинское правительство.