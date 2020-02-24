В Анталье могут разрешить расчеты в рублях

Анталья, 24 февраля. Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах, сообщает губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу.

По словам губернатора, на данный момент идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, и уже есть некоторые договоренности.

«Мы будем только рады, если наши российские гости смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки», — говорит Каралоглу.

Как прогнозирует губернатор Антальи, число российских туристов в регионе в этом году увеличится на 15% и превысит 6 млн человек. Он отмечает, что постоянно проживает в Анталье 16 тыс. россиян.

Сейчас в Анталье живет около 16 тыс. россиян, у них есть свои союзы, культурные центры.

Власти региона обещают увеличить меры безопасности для туристов в этом году.

«В Турции в прошлом году были приняты поправки в систему, в этом году мы продолжим жестко контролировать ситуацию с безопасностью туристов в отелях», — сообщил Мунир Каралоглу.

По его словам, несмотря на то, что от несчастных случаев практически нельзя обезопаситься, Анталья остается одним из самых безопасных курортов в мире. Он заверил, что местные власти находятся в тесном контакте с консульством и посольством РФ.

Ранее сообщалось, что граждане Российской федерации активно приобретали недвижимость в Турции и заняли третье место в рейтинге активных покупателей за 2019 год, следует из исследования Турецкого статистического института. На первом и втором месте оказались граждане Ирака и Ирана соответственно.