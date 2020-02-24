Онищенко рассказал о смертельной опасности татуировок

Москва, 24 февраля. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки, назвав их «туземной модой».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Онищенко связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов и предупредил, что эта «эндокринная горячка» со временем пройдет.

«Станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? Дети будут видеть не тело матери нежное, а прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которых они сплошь и рядом рисуют. Это проявление духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Все эти татуировки нужно запрещать», — сказал парламентарий.

В доказательство своей позиции Онищенко привел медицинские факты, свидетельствующие об опасности тату. В частности, отметил он, процедура нанесения татуировок может привести к заражению крови.

«Эта крайняя степень язычества несет в себе большие риски. Процедура небезопасна с точки зрения заражения, нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества, нарушая структуру и органический состав кожи», — сообщил гость радиостанции.

Онищенко указал, что Европейское химическое агентство планирует запретить несколько пигментов, которые используются в чернилах для татуировок из-за их высокой канцерогенности. Парламентарий добавил, что опасны не только пигменты, но и любые вводимые под кожу вещества.

«Любое инородное тело может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», — сказал он.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Онищенко предложил сократить новогодние каникулы из-за чрезмерного употребления еды и алкоголя россиянами.