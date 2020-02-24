На Украине затравили мать с больным ДЦП ребенком, эвакуированных из Китая

Киев, 24 февраля. Жители поселка Долиняны в Черновицкой области Украины устроили травлю семье, вернувшейся из Китая из-за вспышки коронавируса.

Сообщается, что Галина Думанская и ее четырехлетний сын с ДЦП недавно вернулись после лечения в Китае, которое ежегодно проходит ребенок. Женщину с ребенком не менее 4 раз проверяли на наличие коронавируса. Когда семья вернулась на родину, односельчане начали травлю, вынудив мать с ребенком изолироваться.

«Люди начали критиковать меня, что мы совершили преступление, потому что мы не прошли обследование в «Борисполе», я не знаю какое», — говорит Галина.

Как отмечает женщина, достается даже ее старшей дочери, которая Китай никогда не посещала. Теперь семья может выходить только в свой двор, чтобы подышать воздухом. Медики, бравшие кровь, приезжали к семье в костюмах спецзащиты, что еще больше взбудоражило сельских жителей.

«Телефон был красный, у меня паника. Директор школы говорит — приходят родители из этого класса, плачут, потому что пустили девочку, в третьем классе девочка. Забирают детей», — говорит староста Долинян Валентина Дудчак.

Замглавы поселка Анатолий Мигалатюк утверждает, что местных жителей взволновало то, что семья не прошла обследование в киевском аэропорту «Борисполь».

Женщина с детьми уже почти 2 недели не может покинуть пределы дома. «Карантин» устроенный местными жителями истекает 24 февраля. Но староста запретила покидать дом и после завершения срока изоляции. По ее словам, карантин должен действовать 30-40 дней.

Это не первый случай травли из-за подозрений в заболевании коронавирусом. Напомним, что 20 февраля на Украину прибыл самолет с эвакуированными украинцами из Ухани. Правительство приняло решение разместить их на карантин в поселке Новые Санжары, Полтавской области. Местные жители организовали протестные акции, которое потом переросли в беспорядки с драками с правоохранителями и метанием камнем в автобусы с эвакуированными. В итоге кадры с этим нелицеприятным действием облетели весь мир, а президент Зеленский назвал инцидент «средневековой дикостью».