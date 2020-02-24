Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Киев, 24 февраля. Лидер группы «Антiтела» Тарас Тополя обвинил группу «Go_A», которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в «прогибе» перед Россией.

Об этом Тополя написал на своей странице в Facebook. Музыкант назвал творчество «Go_A» «чужеродной эстетикой» и заявил, что песня «Соловей» «хуже третьесортного укро-шароварного варева».

«Финалист украинского отбора на Евровидение вызывает беспокойство. То, что нам пытаются впарить как этно… Оно на самом деле не наше! Не родное! Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше — ее любимом, которого мама (народ) не хочет, но никуда не денется. Поэтому Ванюша все равно ходил, ходит и будет ходить к девушке. Не удивлюсь, если «Ванюша» (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации», — высказался Тополя.

Интернет-пользователи не поддержали музыканта, раскритиковав его пост и обвинив в «набросе на вентилятор».

«Снова зрада. Все плохие вокруг. Видимо это что-то в менталитете», — прокомментировала Olga Samofalova.

«Для чего это все писать? Это субъективные эмоции, а ты, Тарас, публичная личность. Объективности здесь мало, потому что европейцы не понимают по-украински, песню нужно оценивать по драйву, по саунду, по эффектности. А она — самая эффектная среди всех конкурсантов», — отметил Andrii Lytvyn.

«Как это мерзко с вашей стороны, так критиковать представителя Украины. Отписываюсь. Позор «Антителам», — заявил Олександр Леоненко.

Отметим, в ходе конкурсного отбора группа «Go_A» набрала максимальные шесть баллов и получила право представлять Украину на очередном конкурсе Евровидение, который состоится в Нидерландах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что музыкант Юрий Лоза призвал брать пример с Украины, отправившей на Евровидение группу, продвигающую «свою культуру».