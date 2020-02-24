CNN заявило об отсутствии у США доказательств «российской помощи» Трампу на выборах

Вашингтон, 24 февраля. США не обладают доказательствами того, что Россия якобы вмешивается в выборы 2020 года для того, чтобы помочь Дональду Трампу переизбираться на пост президента, сообщает телеканал CNN ссылаясь на источники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «параноидальными» сообщения о якобы вмешательстве России в американские праймериз, подчеркнув, что в Кремле ожидают роста таких «новостей» по мере приближения электорального процесса. Таким образом Песков отреагировал на статью The New York Times, которая ссылаясь на данные разведки США сообщила, что Москва будет помогать президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз Демократической партии.

Как отмечает CNN, представитель разведывательных служб США Шелби Пирсон значительно преувеличила данные разведки по поводу «российского вмешательства» в грядущие президентские выборы в США, заявив, что РФ стремится добиться переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Три представителя нацбезопасности США сообщили телеканалу, что доказательств того, что «вмешательство» Москвы направлено на переизбрание Трампа нет.

«В разведывательных данных об этом не упоминается. Более логичное объяснение разведданных заключается не в том, что у них (у РФ. — Прим. ФАН) есть предпочтение… Скорее, они понимают, что президент — это тот человек, с кем они могут работать, он переговорщик», — заявил один из чиновников.

Как подчеркивает один из представителей нацбезопасности, единственная четкая цель России — «сеять раздор в Штатах». По словам одного из сотрудников разведки, характеристика разведданных от Шелби Пирсон «вводит в заблуждение».

Ранее Washington Post сообщало, что Москва якобы намерена поддержать на выборах президента США кандидата от демократов Берни Сандерса. Сам Сандерс, комментируя эту новость, заявил, что не нуждается в подобной помощи, и призвал Россию «держаться подальше» от выборов в США. Его оппонент Джо Байден убежден, что РФ опасается его силы, в случае прихода к власти, поэтому может продвигать Сандерса.