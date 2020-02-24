Эвакуированным в Новые Санжары украинцам запретили передавать еду

Киев, 24 февраля. Минздрав Украины запретил передавать продукты в медцентр в Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом в ходе брифинга в Новых Санжарах заявил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, продукты питания запретили передавать в целях безопасности находящихся на карантине людей.

«Мы четко запретили поставки любой пищи. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — сказал чиновник.

Ляшко отметил, что на территории медицинского центра начал работать пищеблок, где для эвакуированных готовят пищу, в том числе диетическую для иностранной гражданки, обращавшейся к медикам из-за обострения желудочно-кишечного заболевания.

Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко сообщил, что эвакуированным можно передавать только средства личной гигиены и промышленную продукцию.

«Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты — нет. Когда люди выражают желание оставить продукты, Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами», — рассказал Варченко.

Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прибыл на Украину 20 февраля. В Новых Санжарах протестующие против их размещения в местном медцентре попытались остановить колонну автобусов, на которых людей привезли из аэропорта. В стекла летели камни, дорогу забаррикадировали. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что организаторы этой «средневековой дикости» должны быть привлечены к ответственности.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов направился в Новые Санжары из-за протестов.