Шепелеву предложили новое место работы после ухода с Первого канала

Москва, 24 февраля. Стало известно, куда может трудоустроится телеведущий Дмитрий Шепелев, уволившийся с Первого канала.

Коллеги Дмитрия Шепелева по программе «На самом деле» сообщают, что заработная плата ведущего составляла 5 млн рублей в месяц, однако он захотел повышения оклада.

Сообщается, что пока поклонники Шепелева гадают, куда пойдет телеведущий, он уже активно встречается с потенциальными работодателями.

«По слухам, у Шепелева уже была тайная встреча с Николаем Картозия, генеральным директором телеканала «Пятница». Шепелеву, видимо, предложили вести новое развлекательное шоу. Не такое «желтое», как «На самом деле», что Шепелева очень обрадовало», — сообщают источники в Останкино.

Ранее один из коллег Шепелева по шоу «на самом деле» заявил, что телеведущий оставил проект из-за сдавших нервов. По его словам, Дмитрий однажды не сдержался и психанул, сказав, что уволится. На что ему ответили, что не станут удерживать. Также сообщалось, что Шепелев устал от «желтушного» формата его программы и хочет участвовать в более серьезном проекте.

Актер массовки программы «На самом деле» на Первом канале заявил, что телеведущего Дмитрия Шепелева в качестве ведущего заменит внебрачный сын Спартака Мишулина.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что сразу несколько факторов повлияло на решение Шепелева покинуть Первый канал. По ее словам, в этом вопросе сыграли ключевую роль «деньги, репутация эфира, график, замешана женщина и ее отношение, его не взяли в «Огонек». Некоторые подписчики предполагают, что уход с Первого канала может быть кармой за ухудшение отношений с родственниками его умершей супруги Жанны Фриске.