Лоза объяснил, почему участнику Евровидения от России нужно петь на русском языке

Москва, 24 февраля. Музыкант Юрий Лоза положительно оценил решение Украины делегировать на Евровидение-2020 исполнителей с песней на украинском языке. Напомним, что Украину представит группа Go-A с треком «Соловей».

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую «мельницу», а пиарить и продвигать свою культуру», — заявил Лоза.

По его словам, России необходимо поступить также — послать участника с песней на русском языке. Как отмечает Лоза, не надо ставить перед ним цели победить — важно продвигать свою культуру.

В качестве примера, Лоза привел Диму Билана — единственного победителя Евровидения от России. Он говорит, что Билан выиграл конкурс с песней на английском языке, и отправился в турне по России, в то время как выступавшие на национальных языках ездили по всей Европе, так как в них была «изюминка».

«Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны», — говорит Юрий Лоза, подчеркнув, что англоязычных исполнителей на Западе и так в избытке.

Похожего мнения придерживается и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он говорит, что России также необходимо послать делегата с песней на национальном языке.

Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что Россия должна послать на Евровидение группу «Фабрика» с песней «Мама молодая».

Певица и общественный деятель Диана Гурцкая призналась, что была бы рада, если бы Россию на музыкальном конкурсе, который пройдет в Нидерландах, представит Александр Панайотов.