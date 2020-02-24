Пушков раскритиковал Трампа за слова о «примирении» между Россией и Украиной

Москва, 24 февраля. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости примирения Украины с Россией не подкреплены реальными делами Белого дома. Такое мнение высказал член Совета федерации Алексей Пушков. По его словам, реальная политика США направлена отнюдь не на улучшение взаимодействия между Москвой и Киевом.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?», — написал сенатор в социальной сети Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину и Россию найти общий язык. Хозяин Белого дома высказал мнение, что сотрудничество между этими странами позитивно отразилось бы на положении их партнеров и всего мирового сообщества.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — цитирует Трампа RT.

В ответ российские парламентарии отметили, что никогда не ссорились с украинским народом, а корень проблемы лежит в политике Киева, поощряемой американцами.

Кроме того, член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев призвал не слишком доверять словам президента Соединенных Штатов. Сенатор заявил, что Трамп редко выполняет данные им обещания. Кондратьев предположил, что миролюбие хозяина Белого дома может быть связано с приближающимися выборами.