Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

Лос-Анджелес, 24 февраля. Недавно ушедший из жизни в возрасте 103 лет актер Кирк Дуглас оставил без наследства своего сына Майкла Дугласа.

Отмечается, что все свое состояние — около 60 млн долларов, Дуглас-старший завещал благотворительным организациям. Звезда Голливуда 1950-х распорядился передать свои сбережения детской больнице Лос-Анджелеса, Синайскому храму и университету Святого Лаврентия.

При этом Кирк Дуглас не оставил ничего своим потомкам, в том числе своему сыну — известному актеру Майклу Дугласу. Однако Дуглас-младший обиды на родителя не держит — его личное состояние и без того превышает 300 млн долларов.

Кирк Дуглас — актер «золотой эры» Голливуда. Также он известен как филантроп и посол доброй воли Госдепартамента США. В 1996 году Кирк Дуглас получил премию «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Ранее российский актер Станислав Садальский опубликовал в своем Instagram запись, посвященную жизни Кирка Дугласа. Садальский напомнил, что голливудский актер был выходцем из эмигрантской семьи — его родители переехали в США из Белоруссии.

«Мир его знает как Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, он был Изя Демский», — написал Садальский.

Также сообщалось, что Елена Степаненко готова оставить наследство дочери Петросяна от первого брака, которая стала на сторону мачехи, во время развода с юмористом.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в честь 25-й годовщины сериала «Друзья» все 6 актеров оригинального состава воссоединятся для съемок специального выпуска культового ситкома. Отмечается, что его выход намечен на конец весны.