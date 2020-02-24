Пушков возразил Макфолу на заявление о выборах в США

Москва, 24 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков возразил бывшему послу США в России Майклу Макфолу на заявление о «вмешательстве» РФ в выборы американского президента.

Ранее Макфол написал в Twitter, что президент России Владимир Путин якобы «стремится усилить поляризацию в США», помогая главе Белого дома Дональду Трампу победить на предстоящих выборах главы государства.

«Эти две цели не противоречат друг другу», — выразил мнение дипломат.

Пушков указал, что американское общество и без того поляризовано. Причина, считает сенатор, состоит в том, что Соединенные Штаты «не могут справиться с вызовами XXI века ни у себя дома, ни за рубежом». Парламентарий подчеркнул, что российский лидер не имеет к этому никакого отношения.

«Кстати, американцев нельзя заставить выбрать Трампа или кого-то еще их президентом. Они сделают это самостоятельно», — написал Пушков.

Политики и общественные деятели в Соединенных Штатах неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 годы, списывая на Москву собственные неудачи. Подобные заявления начали появляться и в ходе нынешней президентской кампании, причем разные американские СМИ обвиняют РФ в поддержке конкурирующих между собой кандидатов.

К примеру, CNN со ссылкой на источники в разведке сообщил о том, что Россия «прилагает серьезные усилия», чтобы Трамп сохранил президентский пост. В свою очередь Washington Post полагает, что Москва пытается «продвинуть» в Белый дом кандидата от демократов Берни Сандерса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы в США являются «параноидальными» и стоит ожидать, что их количество будет расти по мере приближения даты голосования.

Ранее «Газета.ру» написала, что советник Трампа опроверг вмешательство Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах.