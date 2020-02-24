Кэти Топурия отреагировала на сообщения о тайной беременности

Вашингтон, 24 февраля. Певица Кети Топурия опровергла слухи о своей беременности. В качестве доказательства она выложила фото живота в социальной сети Instagram. Стройная фигура солистки убедила фанатов, что информация о ее беременности не отвечает действительности.

«А говорили, беременна!!!», — написал один из фанатов.

Еще один участник дискуссии слегка переиначил известный парадокс меда.

«Кэти странный предмет — то ли беременна… то ли нет», — написал подписчик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Певица Кети Топурия якобы ждет ребенка. В статье 7дней.ru утверждалось, якобы исполнительница тщательно скрывает свое положение, однако ее друзья «в курсе».

Сообщалось также, якобы Кети подписала контракт с одной из клиник российской столицы. Последний снимок Топурия красноречиво доказывает, что домыслы некоторых журналистов никак не связаны с реальностью. Интересно, что сама Кети не стала подписывать фотографию. По всей видимости, она сочла слова излишними.

Ранее специалисты американской Академии питания и диетологии развеяли некоторые мифы о беременности. В частности, заблуждение оказалось представление о том, что рожать лучше в юном возрасте.