Пригожин признался, что пользуется антивозрастными кремами Валерии

Москва, 24 февраля. Иосиф Пригожин в День защитника Отечества признался, что тщательно следит за своей внешностью. По словам 50-летнего продюсера, он регулярно посещает салоны красоты и пользуется множеством косметических средств.

Как отмечает Пригожин, он пользуется различными кремами для рук и лица с пометкой anti-age. Его любимую серию выпускает швейцарский бренд, положивший в основу своей косметики натуральные ингредиенты.

«А вообще у меня всегда рядом любимая женщина, могу и у нее что-то позаимствовать — мы не брезгуем», — делится подробностями продюсер.

По его словам, в его возрасте мужчинам необходим специальный уход для поддержания красоты. Как говорит сам Иосиф Пригожин, единственное что мешает наносить ему еще больше средств на кожу — повышенная волосатость. Как подчеркивает продюсер, правильное питание и уход за кожей меняют не только внешность, но и здоровье.

На днях некоторые мужчины из отечественного шоу-бизнеса раскрыли свои секреты красоты. Как утверждает певец Николай Басков, он тестировал на себе некий «эликсир молодости», включающий в себя особые БАДы и ряд мер по борьбе с возрастными изменениями. Король эстрады Филипп Киркоров заявил, что «все кремики ему до одного места», а кожа у него красивая от природы. Но он признался, что делает ксеноновые ингаляции — это газ с терапевтическими свойствами.

Ранее Иосиф Пригожин назвал верным решением план группы Go-A, победившей в украинском отборе Евровидения, выступить на конкурсе с песней на украинском языке. По его словам, российскому представителю также стоит исполнить песню на русском, а не английском языке.