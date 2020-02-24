Рыжий из «Иванушек» признался в алкогольной зависимости

Москва, 24 февраля. Продюсер Игорь Матвиенко рассказал, что Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек International» давно страдает алкогольной зависимостью.

Об этом продюсер сообщил в одном из интервью, добавив, что порицает подобное «увлечение». Сам музыкант также не отрицает, что пристрастился к употреблению спиртного и признал, что «хулиганит».

«Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно», — сказал Григорьев-Апполонов.

Солист «бой-бенда» довольно резко отреагировал на комментарий журналистов об отношении к алкоголизму со стороны Матвиенко.

«И что дальше? И правильно делает. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем», — цитирует его KP.ru.

Отметим, алкоголь сгубил карьеры еще двоих бывших солистов «Иванушек» Игоря Сорина и Олега Яковлева. Продюсер группы сообщил, что проблемы Григорьева-Аполлонова начались еще до развода артиста с супругой.

«Больно смотреть, как он себя убивает», — добавил Матвиенко.

В прошлом году Григорьев-Апполонов расстался со своей женой Мариной, которая ушла к баскетболисту Андрею Зубкову и уже через полгода после развода родила от того ребенка.

22 февраля в Москве состоялся концерт, посвященный 60-летию Матвиенко, на котором среди прочих выступили и «Иванушки International». В отличие от своих партнеров по сцене, соблюдавших «праздничный» дресс-код, Григорьев-Апполонов появился перед концертом на публике в футболке, кроссовках и спортивных штанах. Общаясь с журналистами, певец тщательно избегал личных тем.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что рыжему из «Иванушек» прошлось сдать ДНК-тест, чтобы узнать, если у него внебрачный сын от поклонницы.