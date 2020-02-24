Коллега Шепелева рассказал, почему телеведущий уволился с Первого канала

Москва, 24 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев принял решение прервать сотрудничество с Первым каналом, о чем сообщил несколько дней назад. Один из сотрудников телеканала поделился подробностями, почему Шепелев решил уйти.

Дмитрий Шепелев трудился на Первом канале более 10 лет. В последние 3 года он вел программу «На самом деле», выходящей в прайм-тайм. Несмотря на успех шоу, Шепелев принял решение оставить проект. Как он отмечает, расставание с телеканалом прошло без конфликтов и по обоюдному согласию сторон.

Несмотря на заявленный уход, Шепелев пока остается лицом программы. По контракту он должен отработать еще 2 недели. Как отмечает один из его коллег, изначально Дмитрий не собирался оставлять работу, однако его подвели нервы.

«Дима в один из дней спешил домой, но его не отпустили, так как график съемок часто смещается — ждут пока соберутся все герои, эксперты. Тогда он не сдержался, психанул, сказал, что уйдет, уволится. В итоге: держать не стали, но попросили отработать положенные по закону дни», — сообщил сотрудник Первого канала.

Поклонники телеведущего считают, что мысль о смене работы зрела в мыслях 37-летнего Шепелева уже давно. Дмитрий мог быть обеспокоен своим имиджем, ведь его скандальное шоу могло негативно повлиять на сына Платона.

«Это жесткая программа, она требует от меня жестких слов, жесткого поведения, жестких вопросов. В душе, я признаюсь тебе, мне порой неловко говорить то, что я говорю», — делился откровениями телеведущий в интервью для Ксении Собчак.

Зрители уверены, что без работы Дмитрий сидеть не будет, и вскоре станет лицом нового шоу.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Андрей Разин предложил Шепелеву работу в проекте «Дискотека Союз».