Игорь Николаев опубликовал свое редкое фото без усов

Москва, 24 февраля. Музыкант и композитор Игорь Николаев поделился редкой фотографией без своей фирменной растительности на лице. Снимки времен своей молодости 60-летний Николаев разместил в Instagram.

В честь Дня защитника Отечества известный музыкант опубликовал свое армейское фото. На черно-белом снимке Игорь Николаев облачен в военную форму и у него нет усов.

«Найдите десять отличий. Ну хорошо, одиннадцать! С 23 февраля! Ура!» — написал музыкант, разместив две фотографии — себя в молодости и себя нынешнего.

Одним из первых прокомментировал пост давний приятель Николаева певец Леонид Агутин.

«Вижу 5 причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» — в шутливой форме написал Агутин.

Также в комментарий оставила известная телеведущая Яна Чурикова.

«Нашла два. Форма и усы, а так — тот же парень», — пишет Чурикова.

Подписчики оценили чувство юмора именитого музыканта, а также отметили, что с годами он стал лишь привлекательнее.

«Игорь с праздником! Самое главное отличие — вы стали красивее, сексуальнее, мужественнее!» — отметила @dvorkina_irina. «С праздником вас! Отличия не найдены! Точь в точь!» — считает @oliamoshnova.

Ранее Игорь Николаев признавался, что рассчитывает получать пенсию в размере 50 тыс. рублей. Отметивший 60-летие в январе музыкант сообщил, что звание народного артиста РФ, которое он получил в 2019 году дает прибавку 30 тыс. рублей к пенсионным выплатам. Без нее, пенсия Николаева составляла бы 20 тыс. рублей. Как отмечает композитор, здоровье может подвести абсолютно любого человека независимо от статуса, поэтому нужно радоваться любым деньгам от государства, даже если они не самые большие.