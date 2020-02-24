Владимир Пресняков показал архивное фото с Пугачевой

Москва, 24 февраля. Известный исполнитель Владимир Преснков опубликовал архивную фотографию с певицей Аллой Пугачевой. Снимок размещен в социальной сети Instagram и приурочен ко Дню защитника Отечества.

На фотографии артист запечатлен в бескозырке и тельняшке.

Пресняков ранее был в браке с дочерью Пугачевой, Кристиной Орбакайте. У них родился сын Никита. Хотя брак звездных исполнителей уже давно распался, Пресняков принимает участие в воспитании ребенка и проявляет интерес к его развитию. Другому сыну Пресянкова, Артемию, скоро исполнится семь лет.

Ранее Пресняков извинился за пропуск концерта Аллы Пугачевой. Певец пояснил, что прибыть на концерт ему помешал плотный график собственной концертной деятельности.

«И во время ее концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично», — цитирует Владимира «Газета.ru».

Также мать Преснякова рассказала о том, как сын тяжело переживал расставание с супругой Кристиной Орбакайте.

«Приехал как-то, прислонился к печке, отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Очень переживал. Но потом сказал: «Вот и Игорь Николаев развелся…» А я ему: «На других не смотри», — сказала женщина.

По словам матери Пресянкова, с Орбакайте у них сложились теплые хорошие отношения. Себя она охарактеризовала как человеколюбивую женщину. Женщина высказалась и о причинах расставания пары. Она считает, что Преснякову сложно было смириться с постоянной занятостью жены. Ему хотелось, чтобы Кристина больше времени проводила дома.