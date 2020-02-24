ФАН публикует видео отражения сирийскими ПВО ракетных атак Израиля

Дамаск, 24 февраля. ВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам палестинских формирований на юге Дамаска. Расчеты противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет до того, как они достигли целей. Специальный корреспондент ФАН также запечатлел на видео работу сирийских ПВО.

Сам же обстрел, продолжавшийся 16 минут, велся из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот.

Напомним, несколько дней назад семь человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного ВВС Израиля по международному аэропорту Дамаска.