Сенатор Кондратьев призвал не верить словам Трампа о примирении РФ и Украины

Москва, 24 февраля. Высказываниям президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях России и Украины доверять нельзя, его слова не подтверждаются делами, заявил член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что заинтересован в примирении России и Украины, сообщает «Газета.ру».

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — заявил сенатор.

Кондратьев не исключает, что заявление американского президента может быть предвыборным ходом.

«Желание показать себя миротворцем, — значит показать себя влияющим на политику РФ более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», — отмечает член международного комитета Совфеда.

Как утверждает Алексей Кондратьев, президент США также «мог продемонстрировать поддержку украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, вставшего на сторону Трампа в споре с Байденом перед инициацией процедуры импичментом».

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что ему приятно слышать такие слова от Дональда Трампа. Парламентарий также подчеркнул, что Россия и Украина никогда не конфликтовали.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что если Владимир Зеленский поймет, что РФ не то государство, которому можно диктовать условия с позиции силы, то у Москвы и Киева есть шанс выстроить диалог.

Недавно президент США Дональд Трамп в ироничной манере прокомментировал слухи о том, что Москва поддерживает возможного кандидата на пост главы государства от Демократической партии Берни Сандерса.