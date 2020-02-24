Кошкин заявил о превосходстве России в производстве «оружия будущего»

Москва, 23 февраля. Россия превосходит конкурентов в разработке современного оружия. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Он напомнил о планах модернизации оружия, о которых рассказал недавно президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал новые образцы вооружений «оружием будущего».

«Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах «Авангард» и «Кинжал», а лазерные — это «Пересвет». Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно «Пересвета» — он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном», — цитирует специалиста Nation News.

Кошкин добавил, что разработки новейшего оружия ведут и другие государства. Однако, по его мнению, Росси находится на более высоком уровне. По мнению политолога, это особенно важно в контексте попыток Соединенных Штатов милитаризировать космос.

Ранее в Госдуме РФ объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе. Участники тих учений готовились к внештатным ситуациям на случа применения Россией ядерного оружия. По словам депутата Чепы, Североатлантический альянс должен осваивать огромные бюджетные средства.