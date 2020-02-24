Кошкин заявил о превосходстве России в производстве «оружия будущего»

Москва, 23 февраля. Россия превосходит конкурентов в разработке современного оружия. Такое мнение высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
Он напомнил о планах модернизации оружия, о которых рассказал недавно президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал новые образцы вооружений «оружием будущего».
«Очевидно, речь идет о гиперзвуковых комплексах «Авангард» и «Кинжал», а лазерные — это «Пересвет». Нужно сказать, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» воздушного базирования уже находится на дежурстве. Касательно «Пересвета» — он тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном», — цитирует специалиста Nation News.
Кошкин добавил, что разработки новейшего оружия ведут и другие государства. Однако, по его мнению, Росси находится на более высоком уровне. По мнению политолога, это особенно важно в контексте попыток Соединенных Штатов милитаризировать космос.
Ранее в Госдуме РФ объяснили цель учений США на случай «ядерной войны» в Европе. Участники тих учений готовились к внештатным ситуациям на случа применения Россией ядерного оружия. По словам депутата Чепы, Североатлантический альянс должен осваивать огромные бюджетные средства.
«Они, очевидно, показывают, что чем сильнее мы будем, тем мы больше вас защитим. У нас оборонительная доктрина. Поэтому это направлено на очередное давление на страны НАТО, из которых США «выжимают» очередные деньги для поддержания своего военно-промышленного комплекса», — цитирует RT заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.