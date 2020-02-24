ВВС Израиля нанесли удары по югу Дамаска

Дамаск, 24 февраля. Израиль нанес несколько авиаударов по югу Дамаска в Сирии, сообщают сирийские СМИ. В настоящее время над международным аэропортом Дамаска работают системы ПВО, слышны взрывы.

Пуски, как и в прошлый раз, были произведены ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот.

Позже израильская армия заявила, что атаковала в Сирии объекты палестинских формирований.

Напомним, 13 февраля со стороны оккупированных Израилем Голанских высот был нанесен удар по окрестностям Дамаска. Практически все ракеты были уничтожены прежде, чем достигли целей — сначала сработали системы ПВО Сирии, дислоцированные в провинции Эль-Кунейтра, а после — в районе авиабазы «Меззех».

Ранее ФАН сообщал, что четверо бойцов КСИР и трое сирийцев стали жертвами очередного израильского удара.