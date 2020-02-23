Конструктор назвал преимущество системы ракетного предупреждения РФ перед аналогом США

Москва, 24 января. Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американским аналогом, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«Наша система сегодня отвечает современным вызовам. Она характеризуется прежде всего глобальностью контроля», — говорит Боев.

По его словам, отечественная СПРН превосходит американскую. Но конструктор отмечет, что система США имеет больший запас по времени предупреждения.

«Это связано с тем, что система предупреждения о ракетном нападении американцев расположена не только на континенте Соединенных Штатов, но еще в Гренландии и Великобритании», — объясняет специалист.

По его словам, данное преимущество не является значительным.

Ранее президент России Владимир Путин выступая на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце заявил, что армия и флот РФ будут оснащены современным вооружением, в том числе гиперзвуковыми и лазерными комплексами, передает «Газета.ру».