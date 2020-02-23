Певица Дакота «позвала замуж» актрису Рудову

Москва, 23 февраля. Певица Рита Дакота в шутку предложила актрисе Наталье Рудовой выйти за нее замуж. Переписка между ними завязалась в комментариях в социальной сети Instagram.

Рудова разместила довольно откровенный снимок по случаю Дня защитника Отечества.

«С праздником, мальчики. Защищайте нас, пожалуйста, и помните: даже самые сильные девочки в мире — самые хрупкие существа», — подписала кадр девушка.

Один из подписчиков поинтересовался, почему Наталья до сих пор не замужем. Этот комментарий послужил толчком для активного обсуждения преимуществ и недостатков семейной жизни.

Свою лепту в обсуждение внесла и Рита Дакота. Она в шутку позвала Рудову замуж.

«Выходи за меня», — написала исполнительница.

В ответ Рудова поставила веселый смайлик. Подписчиков также заинтересовала «ориентация» Рудовой. За нее пришлось отдуваться звезде шоу-бизнеса Настасье Самбурской.

«Север», — прокомментировала Самбурская.

В декабре 2019 года сообщалось, что Рита Дакота попала в автомобильную аварию. в момент инцидента девушка находилась в такси.

«Теперь молюсь, чтобы все было нормально», — написала Дакота.

«Газета.ru» отмечает, что обошлось без серьезных повреждений. Также сообщалось, что выступление Дакоты в Кремле обернулось конфузом. Она призналась, что причиной неудачи стали технические неполадки.