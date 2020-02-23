Депутат Госдумы Новиков объяснил слова Трампа о примирении Москвы и Киева

Москва, 23 февраля. Президента США Дональда Трампа не все устраивает во внешней политике его государства, поэтому ему кажется важным ставить под сомнение некоторые ставшие привычными вещи, заявил первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что хорошие отношения РФ и Украины были бы в интересах всего мира. Американский лидер выразил надежду, что Москва и Киев помирятся.

«Трамп их (такие заявления. — Прим. ФАН) делает потому, что не все во внешней политике (США. — Прим. ФАН) его устраивает, и ему кажется важным, аккуратно, не вступая в лишние конфликты с истеблишментом США, некоторые привычные вещи поставить под сомнение», — говорит Новиков.

По его мнению, это является «подноготной фабулой» различных заявлений Трампа, несмотря на то, что они противоречат политике США на практике. Парламентарий подчеркивает, что экспансионистские проявления американской внешней политики кажутся Трампу нерациональными. Во время своей предвыборной кампании в 2016 году, будущий президент отмечал, что Вашингтону нет смысла ввязываться в конфликты по всему миру, а следует сосредоточиться на внутренних проблемах США.

«Трамп на первый взгляд делает заявления, которые кажутся весьма противоречивыми, но их противоречивость связана только с одним: иногда они идут в русле общепринятой американской внешней политики, а иногда вразрез», — заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Также Новиков подчеркнул, что все заявления американского лидера стоит перепроверять, потому что в последнее время тиражировалось множество «вбросов» якобы от имени Трампа.

Ранее RT сообщало, что советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что не знает о каких-либо попытках Москвы поддержать на грядущих выборах президента США действующего главу государства. При этом он отметил, что, будучи советником, обладает «достаточно хорошим» доступом к данным американской разведки.