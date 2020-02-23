Анфиса Чехова выложила в Сеть свое обнаженное фото в честь 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужскую часть подписчиков с 23 Февраля в своем Instagram.

Для поздравительного поста телеведущая выбрала обнаженную фотографию. На снимке Анфиса Чехова изображена со спины, демонстрируя свои татуировки. Выбор данного ракурса она объяснила тем, что защитник — это человек, прикрывающий тыл.

«Мои дорогие мужчины, долго думала, как вас поздравить, и решила, что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте благородными, искренними и надежными, чтобы ваша женщина могла обнажить перед вами не только тело, но и душу!» — пишет Анфиса Чехова.

Телеведущая призвала мужчин защищать женщин, в том числе от них самих. Подписчики оценили поздравление от Чеховой.

«Вот всегда удивляюсь, что ваши фото не содержат в себе какой-то «чернухи» и похабства, эротичны — да... Они настолько красивы, прям завораживают», — подчеркивает @yanaperekrestova. «Ни каждый так ручки сложит за спиной. Я на это в первую очередь обратила внимание, класс!» — пишет @liudmila379. «Какие красивые слова и формы! С праздником дорогие мужчины! Анфиса умница и красавица», — отметила @elenajuravlewa.

Но были и те, кто счел приложенную фотографию телеведущей неуместной и пошлой.

«Почему все «звезды» решили, что поздравлять в День защитника Отчества надо именно голыми задницами. Вам больше показать и сказать нечего? Реально надоели. Одно и то же», — высказала недовольство @luchistay84. «У вас кроме как раздеться и раздвинуть ноги больше в голову ничего не приходит», — негодует @ev.geniii42. «Сегодня только ленивый не выставил голое тело с поздравлениями. Не вижу связи между этим праздником и оголением. В чем смысл, объясните?» — задалась вопросом @l_loli_l.

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые присылают ей непристойные фотографии в личные сообщения в Instagram.