Анфиса Чехова выложила в Сеть свое обнаженное фото в честь 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужскую часть подписчиков с 23 Февраля в своем Instagram.
Для поздравительного поста телеведущая выбрала обнаженную фотографию. На снимке Анфиса Чехова изображена со спины, демонстрируя свои татуировки. Выбор данного ракурса она объяснила тем, что защитник — это человек, прикрывающий тыл.
«Мои дорогие мужчины, долго думала, как вас поздравить, и решила, что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте благородными, искренними и надежными, чтобы ваша женщина могла обнажить перед вами не только тело, но и душу!» — пишет Анфиса Чехова.
Телеведущая призвала мужчин защищать женщин, в том числе от них самих. Подписчики оценили поздравление от Чеховой.
«Вот всегда удивляюсь, что ваши фото не содержат в себе какой-то «чернухи» и похабства, эротичны — да... Они настолько красивы, прям завораживают», — подчеркивает @yanaperekrestova.
«Ни каждый так ручки сложит за спиной. Я на это в первую очередь обратила внимание, класс!» — пишет @liudmila379.
«Какие красивые слова и формы! С праздником дорогие мужчины! Анфиса умница и красавица», — отметила @elenajuravlewa.
Но были и те, кто счел приложенную фотографию телеведущей неуместной и пошлой.
«Почему все «звезды» решили, что поздравлять в День защитника Отчества надо именно голыми задницами. Вам больше показать и сказать нечего? Реально надоели. Одно и то же», — высказала недовольство @luchistay84.
«У вас кроме как раздеться и раздвинуть ноги больше в голову ничего не приходит», — негодует @ev.geniii42.
«Сегодня только ленивый не выставил голое тело с поздравлениями. Не вижу связи между этим праздником и оголением. В чем смысл, объясните?» — задалась вопросом @l_loli_l.
Защитник - это тот, кто всегда прикроет твои тылы???? Мои дорогие Мужчины, долго думала как вас поздравить, и решила что эта фотография будет красноречивей слов???? Будьте Благородными, Искренними и Надежными, чтобы ваша Женщина могла обнажить перед вами не только Тело, но и Душу! Защищайте нас, даже иногда от нас же самих☺️ А мы будем Любить вас, Уважать, создавать Комфортные тылы и Рожать вам красивых детей❤️ Всегда Ваша, А.Ч. ???? Photo by @bulavina
Ранее Анфиса Чехова пожаловалась на мужчин, которые присылают ей непристойные фотографии в личные сообщения в Instagram.