Анфиса Чехова выложила в Сеть свое обнаженное фото в честь 23 Февраля

Защитник - это тот, кто всегда прикроет твои тылы???? Мои дорогие Мужчины, долго думала как вас поздравить, и решила что эта фотография будет красноречивей слов???? Будьте Благородными, Искренними и Надежными, чтобы ваша Женщина могла обнажить перед вами не только Тело, но и Душу! Защищайте нас, даже иногда от нас же самих☺️ А мы будем Любить вас, Уважать, создавать Комфортные тылы и Рожать вам красивых детей❤️ Всегда Ваша, А.Ч. ???? Photo by @bulavina

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Feb 23, 2020 at 3:48am PST