Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

Дамаск, 23 февраля. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Он уточнил, что на протяжении суток в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано в общей сложности 22 обстрела со стороны участников незаконных вооруженных формирований.

«За прошедшие сутки зафиксировано 22 обстрела», — сказал Журавлев.

Глава ЦПВС РФ добавил, что днем ранее было зафиксировано 25 обстрелов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский военнослужащих за их профессионализм, проявленный в Сирии.