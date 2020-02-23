Студенты петербургского Политеха представили гоночный болид. ФАН-ТВ 

В Политехе состоялся мастер-класс по дрифту с известным гонщиком Сергеем Кабаргиным. В рамках встречи студенты представили разработку гоночного автомобиля класса Formula SAE спроектированного командой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Болид весит 180 килограмм. Его ходовая часть полностью собрана вручную. За 2-3 секунды авто разгоняется до 100 километров. Для участия в профессиональных гонках оно должно пройти еще множество тестов и испытаний.

«Эта машина создается специально для участия в гоночной серии, называется «Формула студент». Это гоночная серия для институтских команд. Основное правило, чтобы команда была под эгидой университета. Необходимо сделать машину как можно более быстрой, маневренной и так далее», — объясняет студент СПбПУ Никита Косицкий.

«Этот проект нацелен скорее на некую кузницу кадров для студентов, чтобы человек, который учится в институте, мог уже свои знания, которые он получает, применять на практике. И именно вот эта фишка, которую используют страны Европы, когда студенты показывают какие-то результаты в инженерных соревнованиях, и их наработки забирают такие компании как Volkswagen, и так далее. Это маленький шажочек в будущее», — рассказывает студент СПбПУ Егор Никуленков.

Мероприятие посетил известный автогонщик, блогер и участник «Российской дрифт-серии» Сергей Кабаргин. Пилот продемонстрировал студентам свой собственный автомобиль и прочел лекцию «Первый российский гиперкар для соревнований по дрифтингу».