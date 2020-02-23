Поместье Джорджа Клуни за 12 млн фунтов стерлингов пострадало из-за наводнения

Лондон, 23 февраля. Британское поместье актера Джорджа Клуни и его жены Амалии пострадало из-за наводнения, произошедшего в результате урагана «Деннис», сообщает Daily Mail.

Сообщается, что вышедшая из берегов Темза затопила теннисный корт, газоны и летнюю веранду четы знаменитостей. Непосредственно здание особняка, который был построен в XVII веке, не пострадало.

Как отмечает Daily Mail, цена поместья в округе Беркшир, к западу от Лондона, составляет 12 млн фунтов стерлингов. Голливудский актер купил его в 2014 году 7,5 млн фунтов, после чего отреставрировал особняк и обустроил окрестные территории.

Это не первый раз, когда поместье актера страдает от стихии. Четыре года назад Темза разлилась от ливней и затопила сад. Отмечается, что в тот раз вода доходила до входной двери особняка.

Справится с многочисленными последствиями ненастья для актера не станет большой проблемой. Ранее сообщалось, что Джордж Клуни стал лидером рейтинга заработка знаменитостей в час. Его составили аналитики издания Business Insider, на основе данных о доходах селебрити за последний год.

Выяснилось, что в час Клуни зарабатывает 27 283 долларов. На второй строчке оказалась Кайли Дженнер, зарабатывающая 19 006 долларов в час. Третью позицию занял актер Дуэйн «Скала» Джонсон с результатом 14 155 долларов в час.

Недавно ураганный ветер повалил десятки деревьев в Санкт-Петербурге. В начале недели в Северной столице насчитали более 40 поваленных деревьев. Отмечается, что больше всего растений упало в Приморском районе.