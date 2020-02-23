Сын Галкина и Пугачевой удивил поклонников фотографией в военной форме

Москва, 23 февраля. Сын комика Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Гарри удивил поклонников фотографией в военной форме.

Снимок приурочен ко Дню защитника Отечества. Галкин-младший позирует в пилотке в костюме с защитной маскировкой. За короткое время поклонники кадр набрал тысячи позитивных откликов.

«С праздником тебя, маленький мужчинка, но с очень большими успехами. Здоровья, слушаться родителей и всяческих успехов!», — написал один из пользователей.

Его поддержали и другие участники дискуссии. Они отметили, что военная форма Гарри Галкину очень к лицу.

Следует отметить, что, несмотря на скромный возраст, дети Галкина и Пугачевой пользуются популярностью в Сети.

Ранее Галкин опроверг информацию о якобы имевшем место запрете его концертов.

«Уважаемые журналисты, вы уже второй день тиражируете фейковую новость, что после опубликованных отрывков с политической сатирой мне запрещают концерты, их отменяют по чьей-то указке», — цитирует журналиста «Газета.ru».

Также сообщалось, что россияне отметили внешнее несходство детей Пугачевой и Галкина на отца. В Сети заподозрили, что юморист не является настоящим отцом.

«Абсолютно не похожи», «Почему она должна быть похожа? Это не ее дочь», «Сходство с мамой у Кристины (Орбакайте. – Прим. ФАН), а эта девочка совсем не дочь Пугачевой», — написала одна из пользователей Сети.

Материнство Пугачевой также ставится под сомнения в Интернет-пространстве из-за почтенного возраста Примадонны. Высказывается предположение, что дети звездной четы были усыновлены.