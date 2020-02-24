Сирия, 24 февраля. Нападение террористов «Исламского государства»1 в Дейр-эз-Зоре. Автомобиль боевиков SDF взорван в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо потеряли бульдозер, нанесли удар по опорным пунктам боевиков у дервени Дарат-Изза.

Армия Турции и союзные силы: стягивают силы в районе поселка Кансафра на юге Идлиба.

«Исламское государство»: подозревается в убийстве курдского боевика в Дейр-эз-Зоре и установке мины на пути следования конвоя SDF в Ракке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Идлибе у поселка Найраб совершили попытку прорвать оборону правительственной армии и обстреляли опорные пункты.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли боевика в Дейр-эз-Зоре при нападении неизвестных, в Ракке похитили мирного жителя.

Провинция Алеппо

К западу от города Алеппо продолжаются столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает портал Smart News, в окрестностях деревни Дарат-Изза сирийские военнослужащие обстреляли из артиллерии укрепления боевиков и атаковали места их скопления с помощью ракетных установок. Информации о потерях террористов в живой силе и боевой технике пока уточняется.

Как передает Telegram-канал CSOS, в западной окраине Алеппо подорвался на мине бульдозер сирийской армии. Пострадал водитель, который получил серьезные ожоги и ранения. Бульдозер наехал на взрывной снаряд, оставленный террористами, когда расчищал территории от укреплений вооруженных группировок и срывал насыпи на дороге. Окрестности Алеппо перешли под полный контроль сирийской армии 16 февраля, однако работы по расчистке кварталов от строений вооруженных группировок, которые удерживали эти районы за собой с 2012 года все еще продолжаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Хармушия неизвестные боевики, предположительно из состава «Исламского государства», совершили нападение на члена «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает агентство Masar Press Net, группа неизвестных расстреляла курдского боевика на улице и скрылась с места преступления. Ранее, в поселке Абрих был взорван заминированный автомобиль, в момент, когда рядом следовал патрульный пикап курдских боевиков. Пострадавших среди жителей не было, взрыв нанес незначительный материальный ущерб зданиями.

Провинция Идлиб

Продолжаются столкновения у поселка Найраб. Как передало агентство Baladi News, отряды «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» нанесли прямые ракетные удары по опорным пунктам сирийской армии. У населенных пунктов Хан-Тутин и Рувейха отряды оппозиции попытались прорвать обороны сирийской армии. Как сообщает портал Step News, подразделения САА открыли огонь по позициям группировки из тяжелой артиллерии и ракетных установок в окрестностях поселка Кафр-Джасим и деревни Маарзета.

В деревне Кансафра разворачиваются подразделения турецкой армии, о чем также сообщает источник. В окрестностях были замечены бронированные автомобили турецкой армии. Днем ранее на юг провинции прибыла колонна тяжелой военной техники турецкой армии в сопровождении военных.

Провинция Ракка

Члены так называемой курдский «милиции» «Асайиш» усиливают свои позиции на контрольно-пропускных пунктах у города Айн-Исса. Как сообщило агентство Deir Ezzor, боевики задерживают гражданских и обыскивают их. Молодой человек Мухаммед Ракан аль-Хадер был задержан курдскими боевиками на одном их КПП для допроса. Дальнейшая судьба юноши неизвестна. Предполагается, что в свете новой кампании набора новобранцев в курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), молодого человека направят в один из учебно-тренировочных лагерей на востоке Сирии, если он не сможет выплатить боевикам налог за уклонение от воинской повинности.

Telegram-канал (CSOS) передает, что два сотрудника милиции «Асайиш» были убиты взрывом на дороге в поселке Осман. Патруль возвращался в Ракку, когда их автомобиль наехал на мину, предположительно установленную террористами ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.