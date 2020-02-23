Москвичи отметили День защитника Отечества и Масленицу. ФАН-ТВ

Прекрасные площадки Москвы объединили сразу два праздника: масленицу и 23 февраля. Веселые конкурсы, тематические мастер-классы и концерты — все это создает незабываемую атмосферу. Развлечения, что называется, на любой вкус и цвет. Для детей особое раздолье: множество подвижных игр и занимательных уроков. Можно научиться печь блинчики и лепить пельмени, ловить рыбу, а также своими руками создавать из лыка кукол и маски окрутников.

«Окрутники принимают активное участие в масленице, они бегают в масках, каждая маска имеет свой сакральный смысл. Сейчас очень популярна среди мальчиков маска приведения. Вообще она символизирует духу лешего, с усами, с бородой. Ну и то, что нравится детям, маска кошечки», — рассказывает участница праздника Наталья.

Для любителей истории подготовили показы мужской моды. Модели продемонстрировали стили одежды, популярные в разные эпохи, от времен Московского царства XVII века до наших дней.

«На мне костюм стрельца. Платье служилое, не отличается от платья носильного: сапоги на ногах, порты льняные или шерстяные, рубаха и сверху кафтан», — показывает свой наряд Алексей.

Еще одна занимательная площадка открылась в Москве на Пушкинской площади — это целый интерактивный музей истории русской воинской славы. Здесь можно примерить элементы униформы и подержать в руках реплики оружия разных эпох.

«Вот у нас стоят два бронеавтомобиля, орудия, медицинская палатка, различные рода войск. Чуть дальше у нас имеется еще три площадки: одна, времен Наполеона, одна Петровская эпоха и стрельцы Ивана Грозного. Все это посвящено Дню защитника Отечества, связь времен, различные эпохи», — проводит своеобразную экскурсию реконструктор Николай.

Развлекательные площадки, посвященные празднованию 23 февраля и «Русской масленицы» проводятся в рамках цикла городских мероприятий «Московские сезоны».