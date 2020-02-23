Бальбек отреагировал на слова Трампа о необходимости примирения России и Украины

Москва, 23 февраля. Российская Федерация никогда не враждовала с Украиной и всегда считала ее братским государством, заявил депутат Государственной думы Руслан Бальбек.

Так российский парламентарий прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что «было бы здорово, если Россия и Украина помирились».

Руслан Бальбек отметил, что хотел бы, чтобы в Киеве разобрали «по кирпичикам» стену между Украиной и РФ.

«Мы не подвергали оскорблениям украинский народ и культуру, мы всегда говорили, что наши страны братские», — подчеркнул депутат в комментарии для RT.

Но в то же время парламентарий сказал, что ему приятно слышать подобные заявления от Трампа.

«Хочется верить, что позицию президента США не станут подвергать жесткой критике в западном мире, а с вниманием прислушаются», — говорит Бальбек.

Российский депутат надеется, что на Западе прислушаются к Трампу и позволят России и Украине без внешнего вмешательства наладить отношения.

В конце 2019 года Дональд Трамп отмечал, что Москва и Киев достигли прогресса в двусторонних отношениях. В качестве подтверждения своих слов, он привел обмен пленными, о котором перед Новым годом договорились РФ и Украина.