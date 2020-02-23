«Правосеки» накормили украинского чиновника маргарином, которым травили детей

Киев, 23 февраля. Украинские радикалы из запрещенной в России организации «Правый сектор»1 накормили чиновника маргарином, которым кормили детей. Инцидент произошел в городе Мелитополь Запорожской области.

Группа националистов атаковала главу местного управления образования Игоря Елисеева. Националисты объяснили свои действия недостаточным, по их мнению, качеством продукта. Под видом сливочного масла дети получали маргарин.

В свою очередь, Елисеев отметил, что по данному факту он уже обратился в органы прокуратуры. Однако «активистов» не удовлетворили слова чиновника. Они схватили и Елисеева и заставили проглотить значительное количество продукта. В свою очередь, Елисеев пообещал, что не оставит инцидент без внимания и будет защищать свои права в суде, сообщает «ПолитНавигатор».

Ранее мурманский суд арестовал сторонника «Правого сектора», который готовился совершить теракт. Об этом писала «Газета.ru».

Также депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о том, как «Правый сектор» приговорил ее к смертной казни. По ее словам, националисты обещали ее «расстрелять у ближайшей стенки».

«И эти животные еще будут нам что-то говорить про большевиков и «красный террор»?.. Дай вам волю — вы бы переплюнули 37-й год со всей «ежовщиной»! Прямо под Киевом соорудили бы новые газовые камеры, а под Донецком открыли бы ГУЛАГи. И река крови разлилась бы по Украине новым Днепром», — сказала Поклонская.

Депутат добавила, что радикалы могли бы проявить и большую изобретательность в выборе казни. Например, отдать на растерзание медведю.

1 Организация запрещена на территории РФ.