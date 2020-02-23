Ливийцы сообщили о новых обстрелах ПНС под Триполи

Триполи, 23 февраля. Вооруженные бандформирования, контролируемые лидером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, продолжают нарушать режим перемирия. Жители Ливии в воскресенье, 23 февраля, рассказали о новых атаках боевиков, от которых страдают не только силы Ливийской национальной армии (ЛНА), но и гражданское население.

Сообщество «Стойкий Бенгази» опубликовало пост со слов очевидцев. По улицам боевики перемещаются на танках. Именно танки и обстреливают районы Триполи.

Еще в одной группе появилась запись о нападении на солдат ЛНА в районе аль-Хадаба, который расположен к югу от центра столицы Триполи. Как сообщается, подконтрольные Сарраджу боевики атаковали силы ЛНА, когда последние направлялись в аль-Хадабе. И это говорит о том, что ПНС не настроено на мир и прекращение огня.

Обстрел в районе аль-Хадаба подтверждают и другие источники.

Бандформирования нанесли удары по артиллерии ЛНА, находящейся на юге Триполи в районе Эр-Рамле.

Также террористы атаковали позиции ЛНА, находящиеся на оси Аль-Саадия.

Непрекращающиеся обстрелы и вооруженные провокации ПНС свидетельствуют о том, что режим Сарраджа не стремится к миру, а наоборот, всеми силами стремится к дестабилизации обстановки в стране.