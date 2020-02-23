نتائج سوريا 23 فبراير: تركيا لا تمتثل لاتفاق إدلب، سوريا هنأت الجيش الروسي في عطلتة

سوريا ، 23 فبراير. ووجهت روسيا اللوم إلى تركيا لعدم وفائها باتفاقات سوتشي في إدلب. المصادر تنشر الإشاعات حول إيقاف الرتل التركي بضربات الطائرات الروسية

تركيا لا تمتثل لاتفاق سوشي بشأن سوريا

لم تف تركيا بعد بأحكام الاتفاقات المتعلقة بسورية التي تم التوصل إليها في سوتشي قبل أكثر من عام. وقد ذكر هذا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

"وفي هذه الحالة ، يمكننا القول بصورة قاطعة إن شروط اتفاقات سوتشي التي وقعها الرئيسان قبل أكثر من عام لم تتحقق بعد".

كما ذكر بيسكوف ، كان من التفق علية أن تركيا ستتكفل بانتشار المسلحين في محافظة إدلب السورية.

بوتين: الجيش الروسي في سوريا منع تهديدات كبيرة للبلاد

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع المشاركين في الأعمال العسكرية في سوريا في أمسية الاحتفال تكريما ليوم المدافع عن الوطن في قصر الكرملين.

رئيس الدولة يتحدث إلى الحاضرين بكلمة تهنئة.

“خلال العملية في الجمهورية العربية السورية ، دمرت مجموعات إرهابية كبيرة جيدة التجهيز ، وعلى الحدود البعيدة منعت تهديدات كبيرة لبلدنا. كما ساعدنا السوريون في الحفاظ على سيادة البلاد. قال في هذا اليوم من منبر الكرملين: "أود أن أتوجه بالشكر مرة أخرى في هذا اليوم لجميع المشاركين في الأعمال العسكرية في سوريا".

وهم توقف الرتل التركي في إدلب من قبل الطيران الروسي

الرسالة التي تقول إن طائرة تابعة لقوات الجو الروسية قد أوقفت الرتل التركي في محافظة إدلب السورية لا تتوافق مع الواقع. قيل هذا من قبل مصدر عسكري روسي.

سوف نذكر ، في وقت سابق على شبكات الانترنت وفي قنوات تليجرام ، كانت هناك تقارير تفيد بأن طائرة مقاتلة تابعة لقوات الجو الروسية لم تسمح للرتل التركي بدخول البراء.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن السوريين هاجموا القافلة التركية في البار. وفقا للبيانات الأولية ، أصيب خمسة جنود أتراك.

هنأ سكان حلب الجيش الروسي في 23 فبراير

هنأ سكان حي بن يزيد ، أحد أكثر المناطق تضرراً بالقتال في حلب السورية ، الجيش الروسي بمناسبة عيد المدافع عن الوطن.

تم التواصل بين الموظفين وممثلي إدارة المدينة والسكان المحليين أثناء تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين ، والذي نظمه المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة.

في المجموع ، تم إحضار 250 مجموعة إلى بن يزيد، بما في ذلك السكر والأرز والدقيق والشاي والحليب المكثف والخبز.

انضم نائب رئيس بلدية حلب عبد السلام الشهابي إلى تهنئة الروس. وأعرب عن امتنانه لهم نيابة عن الشعب السوري لمساعدتهم في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي المدينة ، ووصفهم "بالأصدقاء الروس".