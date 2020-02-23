Монтян рассказала, как Киев «кидает на произвол судьбы» раненых военных ВСУ

Киев, 23 февраля. В Луганской и Донецкой Народной Республике обращаются с ранеными военнослужащими на порядок лучше, чем на Украине, заявила киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

«Я была в госпитале, общалась с ранеными ополченцами, о них там заботятся гораздо лучше, чем о раненых АТОшниках», — сообщает Монтян.

По ее словам, в Луганске и Донецке получившие ранения военные проходят полноценную реабилитацию, ими занимаются специальные организации.

«Если всех наших АТОшников кидают на произвол судьбы, и они никому не нужны. Максимум — на них распилят бабло, то в ДНР и ЛНР ополченцами реально занимаются», — заявила Татьяна Монтян, подчеркнув, что она посещала военные госпитали обеих сторон.

Киевские эксперты также отмечают опасную тенденцию — в сводки криминальных новостей все чаще попадают так называемые «ветераны АТО». Бывшие украинские солдаты активно принимают участие в заказных убийствах, грабежах и разбоях.

Недавно стало известно, что солдаты 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ украли и сдали на металлолом оборудование на сумму 1,1 миллиона гривен, принадлежащее бывшему винному заводу ООО «Кампо Плюс» в Донбассе. До этого сообщалось, что украинские военные срезали металлические крыши с гаражей в поселке Пески в Донецкой области.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков назвал «ублюдками» военнослужащих ВСУ, проголосовавших на президентских выборах за Владимира Зеленского.