Учительница из Чикаго накачала наркотиками и изнасиловала 14-летнего школьника

Чикаго, 23 февраля. Школьная учительница из Чикаго, штат Иллинойс Сара Дамян совратила 14-летнего ученика, предварительно накачав его наркотиками, сообщает ABC 7.

По данным американской прокуратуры, женщина совращала ребенка в период с января по март 2019 года. Педагог пригласила ученика к себе домой. Она угостила его мармеладом с каннабисом, а затем занялась с ним сексом.

Женщина говорила своим друзьям, что она встречается с подростком. Самому школьнику она признавалась в чувствах и предлагала стать парой. Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась одна из подруг учительницы, которая узнала о ее романе с ребенком. 17 февраля женщина была задержана полицией.

Родители, чьих детей она обучала, повержены в шок.

«Вы доверяете учителям, вы думаете, что они будут делать свою работу, но это безумие», — заявил один из родителей Мохаммед Тамба.

Издание сообщает, что Сара Дамян была уволена из школы.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодарского края заявила в полицию, что массажист совратил ее пятилетнего сына. Мужчина неоднократно делал массаж ребенку, но мать выяснила, что массажист позволял себе действия сексуального характера в отношении мальчика. На данный момент полиция проверяет информацию.

«Газета.ру» сообщала, что в Омске сотрудницу местной школы-интерната приговорили к 6 годам заключениям условно за совращение двух мальчиков-подростков. Отмечается, что 32-летняя женщина работала в интернате уборщицей и совратила двоих учеников. Женщина свою вину признает и говорит, что преступление было совершено по обоюдному согласию.