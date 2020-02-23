Миро призвала звезд держаться подальше от Собчак после скандального шоу с Успенской

Москва, 23 февраля. Известный российский блогер Лена Миро заявила, что телеведущая Ксения Собчак подставляет героев своих интервью ради просмотров, поэтому звездам стоит держаться подальше от «блондинки в шоколаде». Об этом Миро написала в своем Telegram-канале, комментируя скандал с популярной исполнительницей шансона Любовью Успенской, разразившийся на шоу Собчак «Док-Ток».

Певица пришла на Первый канал, чтобы поговорить о семейных проблемах. Как рассказала Успенская, она согласилась стать гостьей Собчак, поскольку отнеслась к ведущей как мать к матери. Однако журналистка не поддержала семью шансон-исполнительницы, а, по словам Успенской, превратилась «в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу».

«Как же ловко у Ксении получалось режиссировать сценарием программы, закрывая рты, обрывая фразы и не давая сказать и слова не то, что мне, но и моим близкими приглашенным друзьям», — приводит слова певицы Лена Миро.

По мнению блогера, Любовь Успенская стала «очередной жертвой» Ксении Собчак.

«Это и есть формат Собчак: подставить <…>, чтобы поиметь просмотры», — написала Миро.

Блогер подчеркнула, что ранее телеведущая подставила во время интервью певицу и звезду проекта «Дом-2» Ольгу Бузову, а также бывшую участницу группы Serebro Ольгу Серябкину.

«Когда до всех вас дойдет, что есть персоны, коллаборация с которыми приносит только урон вашей репутации? Нет такой подлости, перед которой Собчак бы остановилась», — заявила Миро.

Она призвала российских звезд «держаться подальше» от Ксении Собчак.

«Чтобы на вас не вывалили кучу навоза», — подытожила блогер.

Ранее Ксения Собчак ответила Любови Успенской на критику. Телеведущая объяснила возмущение певицы неудобными вопросами.