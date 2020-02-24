Сирия, 24 февраля. На юге Идлиба «Хайят Тахрир аш-Шам» несет потери в ходе продвижения сирийской армии. В Эс-Сувейде похищены два офицера сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили на юге Идлиба поселки Шейх-Дамес и Хан-Тутин, захватили оружие и боеприпасы боевиков, потеряd один танк, в Алеппо у поселения Дарат-Изза нанесли удар из артиллерии по позициям вооруженных группировок и, по неподтвержденным сведениям, в Ракке попали под обстрел со стороны турецкой армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла свои позиции в двух поселения на юге Идлиба, у деревни Мадая подбила танк правительственных сил с помощью ракетной установки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке с целью вербовки населения в отряды самообороны.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления к базам ВС США на востоке Дейр-эз-Зора, в Хасаке перекрыла дорогу для патруля российской военной полиции.

Армия Турции и союзные силы: атаковали позиции курдских боевиков на севере Алеппо, в Идлиб направили конвой подкрепления и бронетехники, по неподтвержденным данным, потеряли пять военнослужащих при обстреле со стороны армии САР, в Ракке нанесли ракетные удары по позициям сирийской армии у города Тель-Абъяд.

Провинция Алеппо

В первой половине дня инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию и уничтожению брошенных боеприпасов в районах города Алеппо Рашидин-4 и Инзарат. Как сообщает агентство SANA, саперы прочесали районы с металлоискателями, обойдя жилые кварталы и проверив каждый подвал и заброшенные дома, которые террористы используют в качестве складов боеприпасов и минируют при отступлении.

К западу от города продолжаются бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и «Хайят Тахрир аш-Шам». Агентство Aleppo AMC сообщает, что военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам террористов из артиллерии в окрестностях поселка Дарат-Изза.

В северной части провинции в зоне операции «Щит Евфрата» отмечались столкновения протурецких сил с отрядами курдских боевиков. По данным военно-аналитического Twitter-канала Not Woofers, «Сирийская национальная армия» открыла огонь из ракетных установок по укреплениям «Сил освобождения Африна» в окрестностях деревень Кафр-Антун и Ахрас.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Тайба группа неизвестных расстреляла мужчину по имени Мухаммада Фархана, как передает новостное агентство Deir Ezzor. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение, не исключено, что гражданский был убит террористами «Исламского государства»1.

Курдское издание Rojava Network сообщает, что в Дейр-эз-Зор прибыл крупный конвой подкрепления сил международной коалиции. Колонна направилась к военным базам США и боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Как указано в сообщении пресс-центра «Демократических сил», груз материально-технического обеспечения и боеприпасов предоставлен коалицией для проведения дальнейших совместных операции по ликвидации террористов ИГ1.

В центре поселка Абрих взорвался заминированный автомобиль. По информации агентства Deir Ezzor, попытка террористической атаки со стороны неизвестных причинила только незначительный материальный ущерб. Согласно предварительным данным, жертв нет.

Провинция Идлиб

Артиллерия САА утром вела обстрел укреплений отрядов «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» у деревни Хиш, Кансафра, Эхсим и Басакаль, как передает портал Masar Press Net. По данным агентства SOHR, ВВС Сирии совершили несколько вылетов в районы у горы аз-Завия на юге Идлиба, после чего сбросили бомбы на опорные пункты и склады террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Днем источники террористов сообщали, что им удалось заблокировать попытку продвижения САА и союзных сил на пути к поселению Шейх-Дамес. Боевики обстреляли позиции армии из РСЗО у деревни Мадая и подбили ракетой один танк. Источник приближенный к «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» передавал информацию об убитых и раненых в рядах правительственной армии и уничтожении нескольких автомобилей САА в ходе боев у города Серакиб.

Как сообщает ливанское издание Al Masdar, днем на юг провинции прибыли конвои подкрепления с бронетехникой и силы 25-ой специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра»).

Вечером агентство SANA передало, что подразделения армии освободили деревни Шейх-Дамес и Хан-Тутин, а также в ходе боев уничтожили три бронированных автомобиля террористов и захватили склады боеприпасов и оружия. После САА открыла огонь по линиям снабжения «Джебхат ан-Нусры»11 у деревни Маарзита и по местам скопления исламистов.

Провинция Ракка

Как сообщает портал Alk Habour, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) нанесли два ракетных удара по окраинам поселка Хаман-Туркман к северу от города Ракка. Сведений о потерях среди жителей города не поступало.

Приближенный к боевикам оппозиции медиаресурс Step News передал, что к западу от города Тель-Абъяд турецкие военные и подконтрольные Анкаре группировки открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям армии Башара Асада. Источник сообщает, что в результате обстрела были тяжело ранены четверо солдат.

Провинция Хама

Ресурсы боевиков оппозиции распространяют сообщения о том, что ВВС Сирии были замечены в воздушном пространстве на западе Хамы и нанесли авиаудар в окрестностях наблюдательного пункта турецкой армии Шир-Магар.

Оперативный штаб «Ва Харид аль-Муминин» распространил сообщения о ходе боев у горы Шахшабу. Как цитирует сообщения боевиков портал Step News, в ходе рейда террористам удалось ранить и убить нескольких солдат в районе деревни Аль-Каракат. Боевики также утверждают, что им удалось захватить оружие и боеприпасы военнослужащих в качестве трофея. Официальные СМИ не подтвердили заявления оперативного штаба группировки. Напомним, под общим названием «Ва-Харид аль-Муминин» в Сирии действуют группировки связаны с «Аль-Каидой»1¹, такие как «Тазним Хуррас ад-Дин», «Ансар ат-Таухид» и «Ансар аль-Ислам».

Провинция Хасака

Как сообщает портал Alk Habour, в Хасаке на севере провинции боевики SDF провели рейд в городе Камышлы с целью вербовки в «Отряды народной самообороны» (YPG).

Источник также сообщил, что конвой американских бронированных автомобилей был замечен на трассы М-4 на востоке провинции. Патруль международной коалиции намерен перекрыть путь для российской военной полиции, маршрут патрулирования которой проходит на восток провинции по данной трассе. Вчера американцы перекрыли путь российскому конвою у деревни Амуда. Позднее в воздушном пространстве над городом Камышлы был замечен самолет-разведчик ВВС США.

Вечером в лагере беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок. Как сообщает Euphrates Post, неизвестные подожгли палатки в одном из секторов лагеря, один из несовершеннолетних был отравлен угарным газом. Прибывшие на место сотрудники охраны лагеря из числа боевиков «Демократических сил Сирии», подозревают что палатки подожгли радикально настроенные жены террористов «Исламского государства». 11 тысяч из всех 70, проживающих в лагере «Аль-Хол», составляет дети, вдовы и жены и члены семей террористов ИГ, один представляют собой наиболее радикально настроенную часть лагеря. Некоторые из вдов террористов расправляются над другими жителями лагеря, которые отказываются жить по насаждаемым им законам «халифата».

Провинция Эс-Сувейда

Репортер агентства Halab Today передал, что на востоке провинции в деревни Сура-аль-Кубра на противопехотной мине подорвался мирный житель. Мужчина погиб на месте, его жена получила ранения и ожоги, с которыми в тяжелом состоянии была доставлена в городской госпиталь. Источник указывает, что вероятней всего мина осталась в окрестностях поселка с момента оккупации его боевиками «Исламского государства», но военные все еще находят боеприпасы и мины при рейдах.

Как сообщил портал Nedaa Sy, боевики из состава «Сил Шейха Аль-Карама» напали на один из пунктов армии рядом с телефонной станцией в поселке Салхад. Мужчины задержали двух офицеров армии и вывезли их из города. После чего группировка заявила, что отпустит пленных в обмен другого члена группировки - Раада Абали, который пропал несколько дней назад. Боевики подозревают, что он был похищен сирийской разведкой.

1 Организация запрещена на территории РФ.