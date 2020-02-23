Манукян пообещал Бузовой «ответочку» за носки на 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Певица Ольга Бузова разместила в Instagram поздравительную запись для мужчин с 23 Февраля. Она отметила, что мужчина счастлив, если счастлива его женщина, и что даже самые сильные девушки нуждаются в поддержке и заботе.

«Мужчины с праздником вас. Оберегайте и защищайте нас. Помните, что если счастлива ваша девушка — счастливы и вы», — написала в посте Бузова.

Но внимание подписчиков привлек комментарий ее бойфренда — блогера Давида Манукяна.

«Спасибо за носки! Жди 8 Марта», — отметился в комментариях популярный блогер и певец.

Как ответила ему сама Ольга Бузова, в подарке были не только носки.

Сам Манукян опубликовал у себя в сториз презент от певицы. Бузова подарила ему набор носков от Versace, а также набор нижнего белья от Dolce & Gabbana. Подписчики не понимают недовольства блогера, ведь подарок не из дешевых. Но Манукян обещал «ответочку» Бузовой на 8 Марта. Поклонники звезды уже гадают, что это будет: конфеты и цветы, косметика или что-то оригинальное?

Ранее, Давида Манукяна высмеяли из-за его многочисленных комплиментов в адрес Бузовой в социальных сетях. К примеру, недавно он назвал певицу «королевой», а подписчики посчитали его «каблуком» и обвинили в подлости, подхалимстве и меркантильности. Они убеждены, что блогер просто пиарится на громком имени возлюбленной.

С Днем защитника Отечества поздравила подписчиков и популярная в 1990-е певица Наталья Штурм. Она разместила в Instagram откровенные фотографии из сауны, на которых предстала перед поклонниками в купальнике.