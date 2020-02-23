ПНС Ливии пытается скрыть провокации своих боевиков обвинениями против Италии

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии оправдывает собственные провокации обвинениями против Италии. Глава триполитанского «МВД» Фатхи Башага заявил, что итальянские власти поддерживают Ливийскую национальную армию (ЛНА). По мнению эксперта, такие заявления говорят об агонии столичного политического режима.

Провокации ПНС

Министр террористического «МВД» ПНС Ливии Башага накануне в очередной раз попытался обвинить ЛНА в ударах по порту в Триполи. Если ранее он винил в этом лишь армию, то на этот раз решил объявить удар по складу результатом сотрудничества ОАЭ и Италии. При этом подтвердить эти данные фактами он не смог.

Отметим, что 18 февраля этого года ПНС обвинили ливийскую армию в нанесении удара по порту столицы Ливии. Якобы ЛНА атаковала находящийся там турецкий корабль, который якобы впоследствии загорелся. Позже стало известно, что военные точечно ударили по военным складам в прибрежной зоне, не задев других объектов. Это стало ответом на провокационные нападения боевиков и турецких наемников на позиции армии.

В результате этой провокации ПНС решило выйти из женевских переговоров, которые должны были состояться во вторйо половине февраля. В повестку встречи входило обсуждение нарушений Турцией оружейного эмбарго. Анкара пересылает для подконтрольных триполитанскому правительству боевиков вооружение и военную технику.

В связи с этим Евросоюз готовит специальную миссию, чтобы контролировать перевозку военных грузов в Средиземном море. Эта инициатива вызвала резко негативную реакцию у руководства Правительства национального согласия, и оно решило сорвать переговоры в Женеве.

Позиция Италии

Стоит отметить, что Италия считалась ключевым европейским сторонником ПНС благодаря исторически сложившимся интересам в Триполи. Но теперь ПНС лишилось этого союзника. Проблемы с беженцами перевесили экономические интересы. Накануне министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью немецкому изданию Bild высказался о перспективах разрешения ливийского кризиса.

По его словам, присутствие президента России Владимира Путина на прошедшей берлинской конференции показало, что РФ должна участвовать в разрешении кризиса в Ливии. Подобные заявлении от когда-то поддерживающих ПНС итальянцев могли разозлить триполитанское правительство.

Террористическая агония

По мнению политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, обвинения Правительства национального согласия говорят об агонии их режима.

«Такие заявления говорят об агонии политического режима, поскольку чувство самосохранения должно было бы привести к тому, что представители ПНС воздерживались от такого рода заявлений в отношении третьих стран. Тем более, что фактически в данном случае речь идет о расположенном рядом с ними государстве. Италия очень близко и теснейшим образом связана с Ливией. К тому же это страна Евросоюза и блока НАТО», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей Владимир Шаповалов.

Эксперт добавил, что, по всей вероятности, у Правительства национального согласия сейчас настолько плохи дела, что у его руководителей сдают нервы. На это указывает тот факт, что подобные заявления нисколько не помогают в разрешении конфликта, добавил он.

«Если раньше речь шла о том, что обвинялась Ливийская национальная армия, то теперь круг обвиняемых растет. Таким образом скоро в этом списке появится несколько десятков государств, которые будут объявлены ПНС врагами Ливии», — подчеркнул политолог.

Вместе с тем Владимир Шаповалов обратил внимание на то, что сейчас ни одно из государств не реализует такого неприкрытого вмешательства во внутренние дела Ливии, как Турция. При этом ПНС слепо обвиняет другие страны, позабыв об оказываемых Анкарой услугах.